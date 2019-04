Seuls 40 % des jeunes souhaitent se marier et avoir des enfants

Photo : YONHAP News

De plus en plus de jeunes sud-Coréens refusent de fonder une famille. C’est ce qu’indique le résultat d’une enquête menée en 2018 par l'Institut national de la politique pour les jeunes.Parmi les 3 133 interrogés âgés de 15 à 39 ans, 42,9 % ont déclaré être disposés à se marier, contre 56 % en 2016. Le chiffre était plus bas chez les femmes (40,2 %) que chez les hommes (45,4 %). Sur leur intention d’avoir un enfant, seuls 44 % ont répondu par l'affirmative, en baisse de dix points sur un an. La catégorie d’âge la plus réticente était les vingtenaires avec 38,9 %. A la question de l’âge désiré pour avoir un premier bébé, la réponse était de 32 ans en moyenne, en affichant une légère augmentation par rapport à 2017.La mentalité des jeunes a également évolué au niveau de la vie professionnelle. 63,9 % des sondés ont affirmé être prêts à travailler pour une PME, enregistrant une hausse de 4,8 %. Le chiffre était le plus élevé chez les jeunes de 20 à 29 ans, probablement en raison de la morosité du marché du travail, selon l’institut.Par ailleurs, 57,8 % ont prévu qu’il faudrait plus de dix ans pour devenir propriétaire d’un logement.