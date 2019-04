Le premier hôpital à but lucratif de Jeju ne pourra pas ouvrir ses portes

Photo : YONHAP News

C’est désormais définitif. Le premier hôpital à but lucratif du pays n’ouvrira finalement pas ses portes. Il devait lancer son service sur l’île méridionale de Jeju.En cause : l’exécutif insulaire a décidé de revenir sur son autorisation accordée à l’établissement en décembre dernier. Il a alors posé quelques conditions. Il s’agissait notamment de ne pas traiter les patients sud-coréens.Le groupe Greenland les a qualifiées d’inacceptables. Du coup, il a porté plainte devant la justice et invoque maintenant le manque de temps pour préparer le lancement de l’hôpital dans le délai accordé. Les travaux de construction se sont achevés en 2017.Le groupe, basé en Chine, avait une période de trois mois suivant l’approbation pour l’ouvrir. Il a alors demandé la prolongation du délai encadré. Une demande rejetée par le gouvernement de Jeju.