K-pop : Blackpink bat ses propres records dans les classements Billboard

Photo : YONHAP News

Blackpink ne cesse de susciter l’engouement dans le monde entier, à l’instar de ses confrères de BTS.« Kill This Love », le dernier album du girls band sud-coréen, s'est classé le 16 avril (heure locale) aux 24e et 41e rangs respectivement dans les classements des meilleurs albums Billboard 200 et des singles Hot 100.Le groupe a ainsi battu ses propres records en grimpant respectivement de 16 et de 14 places dans les deux classements, depuis son mini-album « Square Up » sorti en juin de l'année dernière.Sur YouTube, son dernier clip dévoilé le 5 avril dernier a été visionné, mardi soir, c’est-à-dire en moins de 12 jours, plus de 200 millions de fois.Blackpink entamera cette semaine une tournée en Amérique du Nord, en commençant par Los Angeles.