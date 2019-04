Séoul et Manille d’accord pour conclure un ALE bilatéral en novembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Philippines sont convenues de conclure un accord bilatéral de libre-échange (ALE), si possible, en marge du troisième sommet entre Séoul et l’Asean. Ces assises sont prévues fin novembre à Busan.La décision est intervenue hier lors d’une rencontre à Manille entre la ministre déléguée sud-coréenne au Commerce extérieur Yoo Myung-hee et son homologue philippin Ramon Lopez. Ils ont en effet publié une déclaration conjointe en ce sens.Parmi les dix membres de l’Association des nations du Sud-est asiatique, les Philippines sont le cinquième partenaire commercial du pays du Matin clair. Les exportations sud-coréennes vers ce pays d’Asie du Sud-est ont atteint 12 milliards de dollars l’an dernier, contre 7,3 milliards de dollars en 2016.Conformément à l’accord d’hier, le gouvernement de Séoul va bientôt entamer les procédures internes nécessaires, dont une étude de faisabilité économique.