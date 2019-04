Dénucléarisation : John Bolton exige une nouvelle preuve de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a déclaré qu’avant la tenue d’un éventuel troisième sommet entre son président et le leader nord-coréen, celui-ci devrait avancer une preuve supplémentaire qu’il est bel et bien prêt à abandonner les armes nucléaires de son pays. John Bolton a tenu ces propos dans une interview hier avec l’agence de presse Bloomberg.Interrogé alors sur la question de savoir ce que l’administration américaine attend désormais de Pyongyang, le conseiller a précisé que la preuve en question constituerait un véritable signe de « décision stratégique » de Kim Jong-un. Et d’ajouter que Donald Trump est « pleinement préparé » à une troisième rencontre avec Kim, s’il est possible de parvenir à un accord digne de ce nom.Bolton a aussi martelé ne pas pouvoir parler, à ce stade, d’une avancée vers la dénucléarisation de l’Etat communiste.L’agence américaine a rapporté que dans ses déclarations, il s’était montré plus sceptique que plusieurs autres membres de l’équipe de Trump à l’égard des perspectives des pourparlers nucléaires.