Time : BTS et Lee Hoe-sung parmi les « 100 personnes les plus influentes au monde »

Photo : YONHAP News

Le magazine américain Time a dévoilé hier son classement annuel des « 100 personnes les plus influentes au monde ». Parmi les sud-Coréens sur la liste, le groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) et Lee Hoe-sung, le président du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec), ont été retenus, respectivement dans la catégorie des artistes et celle des leaders.Dans sa lettre de recommandation, la pop-star américaine Halsey a qualifié le septuor sud-coréen « d’incroyables jeunes persuadés que la musique est plus forte que la barrière linguistique », tout en estimant que ses chansons aident à retrouver la confiance en soi. Le clip musical de son dernier album, dévoilé vendredi dernier, a été vu plus de 100 millions de fois.Quant à Lee Hoe-sung, il dirige depuis 2015 le Giec, dont la mission est d’élaborer des rapports sur l’évolution du changement climatique. Le président américain Donald Trump ainsi que la présidente de la Chambre des représentants américains Nancy Pelosi figurent eux aussi sur la liste.Enfin, Time a aussi sélectionné l'actrice canadienne d'origine coréenne Sandra Oh dans la catégorie des pionniers.