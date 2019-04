Ligue des champions : avec un doublé de Son Heung-min, Tottenham accède aux demi-finales

Photo : YONHAP News

Son Heung-min a marqué deux buts contre Manchester City lors du match retour de quart de finale de Ligue des champions de l’UEFA, hier, heure locale, aidant ainsi son équipe des Tottenham Hotspur à se qualifier pour les demi-finales.Le footballeur sud-coréen a marqué les deux buts à la 7e et à la 10e minute de la première période. Il s’agit de ses 19e et 20e buts de la saison. Son est également devenu le meilleur buteur asiatique de l'histoire du tournoi, passant devant l'ancienne star ouzbek du ballon rond Maksim Shatskikh.En dépit de cette performance, Tottenham a perdu le match 4-3. Mais comme il avait remporté le match aller 1-0, la semaine dernière, l’équipe totalise plus de buts à l’extérieur. Il affrontera donc l’Ajax Amsterdam en demi-finale.