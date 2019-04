La BOK abaisse à 2,5 % ses perspectives de croissance économique pour 2019

Photo : YONHAP News

Sur fond de ralentissement de l’augmentation de la consommation et des exportations, la Banque de Corée (BOK) a revu à la baisse, aujourd’hui, ses perspectives de croissance économique du pays pour cette année, à 2,5 % contre 2,6 % en janvier dernier.En effet, les différents indicateurs économiques suivent une tendance baissière, alors que le taux d’inflation a atteint son plus bas niveau au 1er trimestre avec 0,5 %.Dans ce contexte, la BOK a gelé une nouvelle fois son taux directeur à 1,75 %. Il s’agit d’un statu quo depuis novembre, lorsqu’elle l’avait relevé d’un quart de point.Principales explications à cela : le ralentissement économique mondial, les incertitudes liées au Brexit et la fluctuation des monnaies de certains pays. La banque centrale sud-coréenne a fait savoir qu’elle allait maintenir cette politique monétaire accommodante, étant donnée la faible pression inflationniste.