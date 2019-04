Les adolescents sud-coréens plus ouverts à la diversité culturelle que les adultes

Photo : YONHAP News

Les adolescents sud-coréens sont plus ouverts aux autres cultures qu’il y a trois ans, contrairement aux adultes. C’est le résultat d'un sondage sur l’ouverture de la population à la diversité culturelle, mené l’an dernier par le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille.Les jeunes ont ainsi marqué 71,22 points, en hausse de 3,59 points par rapport à 2015. Leurs aînés, eux, ont affiché une moyenne de 52,81 points, en recul de 1,14 point.Les adolescents des villages étaient plus ouverts que ceux des villes, petites ou grandes. Quant aux adultes, ceux des villes petites et moyennes étaient les plus accueillants, devant ceux des grandes villes et des villages.Les citoyens qui n’entretiennent aucune relation avec des immigrés ont affiché un score inférieur à ceux qui sont liés d’une manière ou d’une autre avec des étrangers, par exemple en tant que membres de la famille, amis ou voisins.