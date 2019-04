Washington et Moscou discutent du dossier nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Alors que la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en Russie est prévue avant la fin du mois, l’émissaire spécial américain pour la Corée du Nord a rencontré hier, heure locale, à Moscou, le vice-ministre russe des Affaire étrangères.D’après l'agence de presse russe Tass citant l’ambassade des Etats-Unis sur place a expliqué que Steve Biegun et Igor Morgulov ont échangé sur les contacts bilatéraux de leur pays respectif avec la Corée du Nord, ainsi que sur les efforts pour parvenir à une dénucléarisation finale et pleinement vérifiée (FFVD). Et les deux camps ont convenu de poursuivre leur dialogue afin d’aplanir leurs divergences sur ce dossier.De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir que les deux diplomates avaient eu des discussions approfondies sur la situation autour de la péninsule et qu’ils se sont entendus pour régler dans un avenir proche la question coréenne de manière politique et diplomatique à travers la coopération avec tous les partis concernés.