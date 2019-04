Le Kremlin officialise la visite de Kim Jong-un, fin avril, en Russie

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se rendra, fin avril en Russie pour s’entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine. C’est ce qu’a annoncé hier, heure locale, le Kremlin sur son site officiel. Le palais présidentiel russe n’a toutefois pas précisé la date ni le lieu.D’après la chaîne de télévision nippone NHK, ce sommet devrait se dérouler aux alentours de jeudi prochain à l’université fédérale d’Extrême-Orient, située à Vladivostok. En effet, cette dernière aurait interdit l’accès à certains bâtiments de son campus en vue de préparer l’évènement. Ce sera la première fois depuis 2011 que les chefs d’Etat des deux alliés se rencontrent.Parmi les sujets qui pourraient être abordés : les relations bilatérales en général, et la coopération nord-coréano-russe dans le contexte des sanctions économiques internationales qui frappent Pyongyang. Cependant, vu le statut de la Russie comme membre permanent du Conseil de sécurité, les deux présidents devraient se contenter de manifester leur bonne entente.Dans ce contexte, l’émissaire spéciale américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères Igor Mogulev ont échangé, hier à Moscou, sur les contacts entre leur pays respectif et le royaume ermite, et le dossier nucléaire nord-coréen.