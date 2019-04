Moon Jae-in en visite d’Etat en Ouzbékistan

Photo : YONHAP News

Après sa visite au Turkménistan, le président de la République est arrivé hier soir à Tachkent, en Ouzbékistan, 2e destination de sa tournée en Asie centrale.Moon Jae-in s’est d’abord rendu sur le campus de l’université sud-coréenne Inha, implanté dans la capitale ouzbek, où il a assisté à la pratique de la télémédecine. A cette occasion, il a souhaité que la Corée du Sud et l’Ouzbékistan deviennent des partenaires stratégiques pour faire face ensemble à la 4e révolution industrielle dans le domaine médical. Il a aussi déclaré que Séoul aiderait activement Tachkent à établir son plan directeur de télémédecine.Les deux pays mènent depuis longtemps une coopération étroite dans la médecine. D’ailleurs, Lee Dong-wook, un ancien haut fonctionnaire du ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être, a été nommé au poste du vice-ministre ouzbek de la Santé publique le mois dernier.Le locataire de la Maison bleue tiendra un sommet avec son homologue ouzbek aujourd’hui. Ce sera leur deuxième tête-à-tête. Le premier a eu lieu lorsque Shavkat Mirzioïev a effectué une visite d’Etat en Corée du Sud en novembre 2017.Ensuite, Moon Jae-in prononcera un discours sur les mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale au Parlement ouzbek. Il sera le premier président sud-coréen à y faire une telle intervention. Il devrait notamment appeler les parlementaires à soutenir Séoul, qui tâche d’établir la paix dans la péninsule.Demain, le président Moon participera à la cérémonie d’ouverture de la Maison de la culture et de l’art de Corée, fondée à l’initiative de Goryeo-in, les descendants de Coréens qui ont été forcés par l’Union soviétique de déménager en Asie centrale au début du 20e siècle. L’Ouzbékistan compte environ 180 000 Goryeo-in. Pour finir, il visitera la cité mythique de Samarkand et des sites historiques de l’Antiquité.