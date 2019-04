« Parasite » de Bong Joon-ho en compétition officielle au 72e festival de Cannes

Photo : KBS News

Le dernier film de Bong Joon-ho, « Parasite », est convié en compétition officielle au festival de Cannes cette année. Le comité exécutif du festival a dévoilé hier la liste des 19 œuvres retenues dans cette catégorie. C’est la deuxième fois qu’un film du cinéaste sud-coréen se retrouve en lice pour la Palme d’or, après « Okja » en 2017.« Parasite » est le septième long métrage de Bong. Cette comédie dramatique raconte les déboires d'une famille modeste dont le fils a l'opportunité d'accéder au milieu doré des élites. L’acteur célébrissime Song Kang-ho y joue le rôle principal.Le pays du Matin clair sera également représenté dans les « Séances de minuit », qui présentent des films de genre. Il s’agit de « The Gangster, The Cop, The Devil » du réalisateur Lee Won-tae.Le 72e Festival du film de Cannes se déroulera du 14 au 25 mai prochain.