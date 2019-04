Le gouvernement envisage d’augmenter la part des énergies renouvelables jusqu’à 35 % d’ici 2040

Photo : Getty Images Bank

Le gouvernement projette d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la production électrique jusqu’à 30 % d’ici 2040, contre 7 à 8 % actuellement.C’est ce que prévoit le projet du « 3e master plan sur les énergies pour les 20 ans à venir », dévoilé aujourd’hui par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie. Il s’agit d’un document de référence, rédigé tous les cinq ans pour l’élaboration des lois concernées.Dans le cadre de la lutte contre les particules fines, l’administration envisage de ne plus bâtir de nouvelles centrales à charbon pour remplacer les anciennes infrastructures démantelées. Elle cherchera également à promouvoir l’usage du gaz naturel liquéfié dans davantage de domaines, et à cesser de construire de nouveaux réacteurs atomiques.Les méthodes et les moyens concrets pour mettre en œuvre ces objectifs seront précisés dans le 9e plan de base sur l’approvisionnement en énergie qui sera publié à la fin de l’année.