Jeon Do-yeon recevra un prix d’honneur au festival d'Udine, en Italie

Photo : KBS News

L’actrice sud-coréenne Jeon Do-yeon sera récompensée par un « Golden Mulberry Audience Award » pour l’ensemble de sa carrière au prochain festival du film d’Extrême-Orient d’Udine, en Italie, qui débutera le 26 avril. Celui-ci est le plus grand événement dédié au cinéma asiatique en Europe.La 21e édition du festival a choisi pour film inaugural « Anniversaire », une histoire bouleversante autour du naufrage du ferry Sewol qui a fait plus de 300 victimes en 2014. Jeon Do-yeon y tient le rôle principal. Elle est l’unique actrice du pays du Matin clair à avoir reçu le prix d'interprétation féminine au festival de Cannes pour « Secret Sunshine » de Lee Chang Dong en 2007.Lors de la cérémonie d’ouverture, la comédienne recevra le prix d’honneur en question. Celui-ci a été décerné auparavant au Chinois Jackie Chan et à la Taïwanaise Brigitte Lin.L’organisateur du festival a tenu à présenter Jeon Do-yeon comme la meilleure comédienne de Corée du Sud et la plus grande actrice asiatique.