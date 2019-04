Séisme de magnitude 4,3 au large de la ville de Donghae, dans le nord-est du pays

Photo : KBS News

Un séisme de magnitude 4,3 sur l’échelle de Richter s’est produit ce matin à 11h16 au large de la ville de Donghae sur la côte nord-est du pays.Selon l’Agence météorologique de Corée (KMA), l’épicentre se trouve à 54 km au nord-est de la ville et à une profondeur de 32 km. Des tremblements de magnitude 4 et 3 ont été ensuite ressentis en mer de l’Est et dans les régions intérieures de la province de Gangwon, ainsi qu’au nord-est de celle de Gyeongsang du Nord.Selon un responsable de la KMA, les habitants de la région auraient ressenti des secousses sans subir pour autant de dégâts importants.Il s’agit du séisme le plus puissant survenu en Corée du Sud depuis celui de magnitude 4,6 qui s’est produit le 11 février au nord-ouest de la ville de Pohang, dans le sud-est du territoire.