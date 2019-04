UNC : le tourisme dans la JSA reprendra d’abord côté Sud

Photo : KBS News

Selon l’accord militaire intercoréen signé le 19 septembre dernier à Pyongyang, la liberté de circuler doit être rétablie dans la zone de sécurité commune (JSA) entre les deux Corées. On espérait que celle-ci serait effective dans le courant de l’année 2018, mais en vain.Conformément à l’accord en question, les armées des deux Corées y ont effectué les opérations de déminage et de destruction de postes de garde (GP). Or, la libre circulation est encore loin de devenir réalité, car Pyongyang exige à Séoul d’exclure de leur initiative le Commandement des Nations unies (UNC), qui a pour mission de gérer la JSA.Dans ce contexte, le sous-commandant de l’UNC a annoncé sa décision de relancer le tourisme régional côté Sud d'abord, et ce en étroite coopération avec le ministère sud-coréen de la Défense. Il a ajouté que le Commandement, Séoul et Pyongyang devraient se mettre d’accord pour définir les lignes de conduite à tenir afin d’assurer la sécurité des touristes.D’après Wayne Eyre, l’UNC est en concertation étroite avec le gouvernement sud-coréen pour autoriser l’ouverture de deux des trois « sentiers de la paix » aménagés dans la zone démilitarisée (DMZ), à savoir ceux de Paju et de Cheolwon, dont l’accès reste interdit.Par ailleurs, le chef adjoint a déclaré que le Commandement des Nations unies coopérait avec l’exécutif sud-coréen qui prépare le premier anniversaire de la déclaration conjointe du 27 avril 2018, adoptée à l’issue du sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un à Panmunjeom.L’UNC a tenu à préciser que son rôle ne changera pas, même lorsque Washington aura transféré à Séoul l’Opcon, le contrôle opérationnel en temps de guerre.