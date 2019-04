Kim Jong-un aurait ordonné de mettre en réserve nourriture et pétrole, d’après un ancien diplomate nord-coréen

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait mis en réserve des aliments et du pétrole pour durer jusqu’à un an. Le dirigeant Kim Jong-un aurait ordonné ce dispositif afin de se préparer à une éventuelle détérioration des relations avec les Etats-Unis.C’est du moins ce qu’a avancé l’ex-diplomate nord-coréen réfugié au Sud, Ko Yeong-hwan, dans une interview publiée aujourd’hui dans le quotidien nippon Asahi Shimbun.A en croire Ko, Pyongyang aurait également dépensé un grand volume de devises afin d’importer clandestinement du pétrole par le biais de transbordements dans les eaux internationales, à des prix 1,5 à 2 fois ceux du marché. Ainsi, les fonds dont dispose actuellement le jeune leader nord-coréen ne s’élèveraient qu’à près d’un milliard de dollars, alors que son prédécesseur et père Kim Jong-il lui a légué quelque 4 milliards de dollars.