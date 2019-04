Championnat d’Asie junior de tennis de table : l’équipe sud-coréenne se rendra à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va envoyer son équipe de tennis de table au premier tour éliminatoire de l’« Asian Junior and Cadet Championships 2019 », un tournoi junior qui se tiendra les 18 et 19 mai à Pyongyang.Quatre jeunes pongistes, sous la direction de leur sélectionneur, se rendront en Corée du Nord autour du 16 mai en passant par Pékin.L’équipe masculine du pays du Matin clair est arrivée 5e au championnat 2018, alors que la qualification pour la prochaine édition n’est accordée qu’aux quatre premières équipes. Par conséquent, elle devra affronter Hong Kong, Taïwan et Macao pour espérer décrocher l’un des deux tickets en jeu dans les éliminatoires de la région Asie de l’Est.