Le sommet Séoul-Tachkent, un nouveau jalon dans les relations bilatérales

Photo : YONHAP News

En visite d'Etat en Ouzbékistan, le chef de l’Etat sud-coréen Moon Jae-in a tenu un sommet avec son homologue ouzbek Shavkat Mirzioïev, aujourd'hui au palais présidentiel à Tachkent.A cette occasion, Moon a déclaré se réjouir de voir que sa visite en Ouzbékistan permet de faire monter d’un cran les relations bilatérales au niveau de « partenariat stratégique spécial ». Selon lui, ce sommet devrait constituer un autre jalon historique important pour les développer.Le locataire de la Maison bleue a exprimé sa joie de visiter l’Ouzbékistan, pays clé de sa « nouvelle politique du Nord » dans le cadre de sa première tournée en Asie centrale. Selon lui, les deux pays, après avoir établi des relations diplomatiques en 1992, ont réussi à faire avancer rapidement leurs échanges.Le président Moon a souligné que Tachkent a grandement contribué à faire en sorte que le Forum entre la Corée du Sud et l’Asie centrale, créé il y a 12 ans, devienne un organe multilatéral efficace. Il n’a pas oublié de remercier son homologue ouzbek pour son soutien appuyé aux efforts de paix dans la péninsule.A ce propos, ce dernier a félicité les grandes avancées accomplies en peu de temps dans cette région, et a réaffirmé son soutien infaillible à la politique pacifiste de Moon Jae-in. Shavkat Mirzioïev a également remercié son interlocuteur sud-coréen, dont le pays a soutenu l’Ouzbékistan dans ses politiques de réforme au cours des deux dernières années.Le chef de l’Etat ouzbek a tenu à souligner que Séoul et Tachkent ont obtenu de très bons résultats dans leur coopération, notamment dans les domaines de la santé, de la médecine, de l’éducation, de la formation professionnelle ainsi que de l’exploitation gazifière et pétrolière. Il a affirmé sa volonté de tenir le cap de sa politique du fait que l’Ouzbékistan a encore beaucoup de choses à apprendre de la Corée du Sud, selon lui.Mirzioïev a fait valoir que la visite de Moon à Tachkent constituerait un tournant historique dans les relations des deux pays.