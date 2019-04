Moon Jae-in a un message de Donald Trump pour Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Une lettre du président américain sera transmise au leader nord-coréen lors du prochain sommet Séoul-Pyongyang. C'est ce qu'a fait savoir, hier, un haut responsable de la Cheongwadae.Citant une source diplomatique sud-coréenne, CNN a pour sa part précisé que ce document confidentiel était actuellement dans les mains de Moon Jae-in. Selon le média américain, ce message pourrait contribuer à la tenue d'un 3e sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ainsi, on peut supposer que la lettre du locataire de la Maison blanche comporte une proposition plus flexible qu'auparavant.Sur la possibilité d’un 4e sommet entre Moon et Kim, le pays communiste n’a donné aucune réponse officielle. Un calendrier probable de cette nouvelle rencontre entre les deux Corées pourra être connu une fois que le numéro un sud-coréen aura regagné Séoul cette semaine, à l’issue de sa tournée en Asie centrale.