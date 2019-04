Les dépouilles de deux militants indépendantistes rapatriées depuis le Kazakhstan

Photo : KBS News

A l’occasion du centenaire de l'établissement du gouvernement provisoire de la République de Corée, fondé le 11 avril 1919, le président sud-coréen a décidé de rapatrier les dépouilles de deux indépendantistes coréens déplacés de force au Kazakhstan.Les deux hommes qui ont lutté contre l’occupation japonaise de la péninsule sont Gae Bong-woo et Hwang Woon-jung. Le premier, un historien et linguiste, était membre du gouvernement provisoire. Il s’est éteint il y a 60 ans loin de son pays natal. Quant à Hwang, il a mené une lutte acharnée en Russie en tant que soldat de l’armée indépendantiste, et n’a pas pu non plus regagner sa patrie.Moon Jae-in, qui est en visite d’Etat au Kazakhstan, a lui-même dirigé la cérémonie de rapatriement des dépouilles de ces militants et de leurs épouses. Transportés par avion présidentiel, les quatre Coréens se reposeront au cimetière national de Séoul et à celui de Daejeon, selon la volonté de leurs familles.