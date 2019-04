Attentats au Sri Lanka : Moon Jae-in fait part de sa profonde tristesse

Photo : YONHAP News

Actuellement en visite d'Etat au Kazakhstan, le président sud-coréen a adressé ses sincères condoléances à son homologue Maithripala Sirisena et aux victimes des attentats perpétrés hier au Sri Lanka.Moon Jae-in a souligné sur son compte de réseau social que la foi et la religion ne devraient en aucun cas faire l'objet de haine. Avant de qualifier ces attaques d'« agression contre la paix dans le monde », contre laquelle l'humanité tout entière doit faire front commun.La série d'attaques terroristes visant des églises où l'on célébrait la messe de Pâques et des hôtels de luxe de la capitale et de villages de la côte est du pays a fait au moins 228 morts et 450 blessés.