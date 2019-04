Séoul dévoile trois secteurs stratégiques à développer intensivement

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé de soutenir intensivement trois secteurs prometteurs, à savoir les semi-conducteurs sans mémoire, les biotechnologies et la voiture du futur. Ces trois industries dans lesquelles excellent les entreprises du pays du Matin clair sont de grandes pourvoyeuses d’emplois. Elles joueront également le rôle de locomotive pour réaliser la croissance innovante promue par le chef de l’Etat, tout en apportant une bouffée d’oxygène considérable à l’économie nationale.Selon la Maison bleue, leur développement permettra à la Corée du Sud de passer du rôle de suiveur à celui de pionnier.Afin de les choisir, les autorités ont appliqué les cinq critères suivants : la compétitivité, le potentiel de croissance, les capacités humaines et financières, la coprospérité entre les grandes et petites entreprises et la création d’emplois.Grâce à cette décision, les sociétés spécialisées dans ces secteurs pourront bénéficier d’importants soutiens tant financiers qu’administratifs. Des efforts seront également déployés afin d’accélérer la réforme des réglementations concernées.