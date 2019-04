Abe envoie une offrande au sanctuaire controversé de Yasukuni

Photo : KBS News

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a fait porter dimanche une offrande au sanctuaire de Yasukuni, où sont honorés des criminels de guerre japonais. D'autres responsables politiques ont fait un geste similaire. Ainsi, les autorités japonaises refusent toujours d’assumer leur responsabilité liée aux crimes de guerre.Lors d’un symposium tenu hier à Tokyo par l’association du Barreau sud-coréen et celle du Japon, l’avocat japonais Seita Yamamoto a précisé que l’accord Séoul-Tokyo de 1965 n’avait aucun lien avec le droit des victimes à saisir la justice individuellement, et que le gouvernement japonais a également reconnu ce droit avant de changer de position dans les années 2000. Il a également pointé du doigt les précédents gouvernements conservateurs sud-coréens qui sont restés indifférents au sort des victimes de travail forcé.Un avis partagé par l’avocat sud-coréen Choi Bong-tae. Ce dernier a rappelé que les ouvriers esclaves ont dû mener une lutte difficile non seulement dans le pays voisin mais aussi dans leur propre patrie.Selon l’association japonaise, une soixantaine d’ex-victimes du travail forcé ont porté plainte contre quatre sociétés japonaises, à commencer par Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp et Mitsubishi Heavy Industries.