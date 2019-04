Golf : Lee Ji-hee remporte le KKT Cup Ladies Open au Japon

Photo : YONHAP News

Lee Ji-hee, une golfeuse sud-coréenne chevronnée, a achevé hier le round final du KKT Cup Ladies Open par un score de 3 sous le par avec 69 coups, rendant une carte finale de -8 avec 208 coups. Elle devance ainsi sa rivale japonaise Hikaru Yoshimoto. Il s'agit de la 23e victoire de sa carrière dans le JLPGA, le circuit LPGA du Japon. La dernière victoire de la sud-Coréenne de 40 ans remonte au 50e Konica Minolta Cup, sur ce même tournoi, en septembre 2017.Lee n’était pas confiante avant le jeu, en raison de sa mauvaise performance de l'année dernière et de son âge plutôt avancé par rapport à ses concurrentes. Mais elle a souhaité poursuivre l’aventure. C'est ce qu'elle a confié lors d'une interview tenue juste après sa victoire.Ahn Seon-ju, une autre golfeuse du pays du Matin clair, reste la sud-Coréenne qui s'est hissée le plus souvent en tête du circuit japonais, à 28 reprises, suivie par Cheon Mi-jeong avec 23 victoires. Qui plus est, sur les sept compétitions du JLPGA organisées depuis le début de cette année, les golfeuses sud-coréennes ont raflé deux victoires.