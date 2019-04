Samsung reporte la présentation du Galaxy Fold prévue à Hong Kong et en Chine

Photo : YONHAP News

Suite à de nombreux retours faisant état de dysfonctionnements liés à son premier smartphone pliable, Samsung Electronics a ajourné sa présentation à la presse prévue demain et mercredi à Hong Kong et Shanghaï.En effet, le fabricant sud-coréen avait offert la semaine dernière des Galaxy Fold aux journalistes et youtubeurs américains. Et ces derniers ont constaté, après deux jours de test, différents problèmes concernant l'écran de l'appareil, dont des clignotements. Certains ont même découvert des débris sortant du pli central.Samsung veut rassurer les utilisateurs en leur demandant de ne pas retirer le film protecteur pour éviter de tels désagréments. Mais il reprendra les exemplaires qui présentent toujours des défauts.Le groupe sud-coréen a pourtant confirmé qu'aucune modification n'était prévue concernant le planning de la mise sur le marché du modèle : le 26 avril aux Etats-Unis et mi-mai en Corée du Sud. Mais certains clients pourraient préférer attendre de savoir s'il s'agit de défauts graves.