L'écart salarial se creuse entre grandes et petites entreprises

Photo : Getty Images Bank

Le salaire moyen des micro-entreprises qui emploient moins de cinq personnes n'a représenté en 2017 que 32,6 % de celui des grandes firmes dont le personnel dépasse 500 employés. C'est aussi 1,1 point de moins par rapport à il y a cinq ans. Le chiffre monte à 57,2 % pour les sociétés dont le nombre de salariés est situé entre 10 et 99, et 70 % pour celles qui embauchent entre 100 et 499 personnes.Tous ces chiffres rendus publics hier par l'Institut des PME de Corée (Kobis) révèlent une tendance contraire au Japon. Pour réduire ces inégalités, de l'avis des experts, il faudrait élaborer des politiques visant à prolonger l'ancienneté du personnel des sociétés de taille modeste et à promouvoir la croissance mutuelle entres les grandes et petites entreprises.