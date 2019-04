Billboard 200 : les BTS battent le record des Beatles

Photo : YONHAP News

Avec leur nouveau disque « Map of the soul : Persona » sorti le 12 avril, les Bangtan Boys (BTS) dominent le Billboard 200, pour la 3e fois en moins d'un an.D'après le magazine américain spécialisé dans la musique, BTS est ainsi devenu le premier groupe depuis les Beatles à prendre la tête de ce classement à trois reprises sur cette période. Pour réaliser un tel exploit, il a fallu moins de 11 mois au groupe de k-pop, alors que leurs aînés britanniques ont mis 11 mois et une semaine avec leurs trois albums sortis en 1995 et 1996.D’après les chiffres publiés par Nielsen Music, le dernier album de BTS s’est déjà écoulé à 230 000 exemplaires.