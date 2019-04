Météo : un avant-goût d'été

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, les sud-Coréens profitent d’une belle journée ensoleillée, quasi estivale, notamment dans l'ouest du pays.Du côté des températures, elles grimpent, d'après Météo-Corée, jusqu'à 28°C à Séoul, à Daejeon et à Jeonju, mais en dessous de 20°C dans l'est du pays.La région limitrophe à la capitale et les provinces de Chungcheong du Nord et du Sud souffrent des particules fines, en raison de la stagnation atmosphérique et de l'arrivée de sables jaunes venus de Mongolie intérieure.Demain, cette chaleur exceptionnelle reculera devant la pluie qui s’étendra à tout le pays, avec de fortes précipitations dans les régions méridionales de la péninsule.