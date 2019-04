Hyundai et Kia mettent au point une technologie pour contrôler leur véhicule électrique depuis son smartphone

Photo : YONHAP News

Les constructeurs automobiles sud-coréens Hyundai Motor et Kia Motors ont mis au point pour la première fois au monde la technologie dite de « Tune-up » pour leurs voitures électriques. Celle-ci permet aux conducteurs de contrôler sept paramètres depuis leur smartphone, dont le couple moteur maximal et la sensation d’accélération et de décélération.Sur les modèles plus anciens des deux marques, il n’est possible que de choisir entre différents modes de conduite, ce qui modifie d’emblée tous les paramètres. Le système de Tune-up offre davantage de liberté pour régler les sept éléments séparément.Dans la mesure où ces véhicules dits écologiques prennent une place plus importante dans les services d’autopartage, chaque utilisateur aura la possibilité de télécharger à partir d’un serveur sa propre combinaison de paramètres, facilitant ainsi sa conduite lorsqu’il change de véhicule. En outre, les conducteurs pourront opter pour un mode optimal en fonction de l'énergie disponible et de la distance à parcourir.Concernant la protection des données partagées sur le serveur, les inventeurs de cette technologie ont souligné que celles-ci seraient cryptées en ayant recours à la blockchain, et ce afin d’empêcher le piratage informatique.