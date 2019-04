Un documentaire de la KBS primé au Festival d’Abbeville

Photo : KBS News

Le documentaire intitulé « Les secrets de la sterne naine » a reçu samedi le prix de la meilleure réalisation dans la catégorie « Oiseau / Vie Sauvage » au 29e Festival de l'oiseau et de la nature tenu à Abbeville en France. Il a déjà été primé ce mois-ci au Festival international du film de Houston 2019.Il s'agit d'une réalisation signée Shin Dong-man, producteur à la KBS, la maison-mère de KBS WORLD Radio, et spécialisé dans les documentaires sur la nature et l'environnement. Le film couronné raconte le parcours du combattant d'une sterne naine pour survivre sur un îlot du lac Andong, situé dans la province de Gyeongsang du Nord.Créé en 1991, le Festival d'Abbeville compte parmi les trois festivals majeurs de documentaires sur la nature, avec le Wildscreen Festival en Grande-Bretagne et Jackson Hole aux Etats-Unis.