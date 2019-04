Les dirigeants sud-coréen et kazakh conviennent d’œuvrer pour la paix et le développement dans la péninsule et en Asie centrale

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in s'est entretenu cet après-midi avec son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev au palais présidentiel de Noursoultan, la capitale du Kazakhstan anciennement appelée Astana.A cette occasion, les deux dirigeants se sont mis d'accord pour élargir la coopération de leurs pays dans les domaines politique, économique, culturel, scientifique, médicale et juridique.Moon a remercié devant la presse son interlocuteur pour son plein soutien au processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et d'ajouter que le cas kazakh en la matière doit inspirer les négociations en cours sur le démantèlement nucléaire de la Corée du Nord. Le locataire de la Maison bleue a également souligné que les deux chefs d'Etat ont salué la création du Forum Corée du Sud-Asie centrale, élevé au rang ministériel. Ils se sont ainsi engagés à déployer des efforts pour la réussite de ce forum multilatéral de coopération, qui rassemblera Séoul et cinq pays de la région en octobre à Noursoultan.A titre d'exemple de la coopération bilatérale, le numéro un sud-coréen a notamment évoqué le Centre de coopération sur les technologies de l'information qui sera construit dans la capitale kazakhe, et le projet routier mixte d'Almaty, le premier du genre en Asie centrale, auquel participe une entreprise sud-coréenne.Enfin, les deux leaders se sont mis d'accord pour faire de l'année 2022 une année croisée marquant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.