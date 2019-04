La pluie s'est invitée sur la péninsule ce mardi. Elle a débarqué ce matin sur l'île de Jeju et par la pointe sud-ouest du continent, c'est-à-dire la province de Jeolla du Sud, avant de s'étendre au fur et à mesure de la journée au reste du pays.Du coup, le mercure doit baisser de quelques degrés par rapport à hier, même s'il demeure élevé pour un mois d'avril. D’après Météo-Corée, il fait cet après-midi 26°C à Séoul, 25°C à Daejeon, 22°C à Daegu et 19°C à Busan.