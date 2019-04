Des chercheurs sud-coréens développent un photocatalyseur qui multiplie la production d'hydrogène par 33

Photo : KBS News

L’hydrogène est de plus en plus perçu comme une énergie propre pour demain. La Corée du Sud investit massivement afin de développer cette technologie stratégique. Dans ce contexte, une équipe de chercheurs sud-coréens a réussi à mettre au point un catalyseur qui permet de multiplier par plus de 30 la quantité de production.On peut produire l’hydrogène par photocatalyse à partir du dioxyde de titane. En remplaçant ce photocatalyseur par celui à base de cuivre, la production de l’hydrogène est multipliée par 33. Aussi performante que le platine, cette matière est aussi compétitive en matière de prix.En se dotant de plusieurs atouts, le photocatalyseur au cuivre pourra contribuer au développement de l’industrie de l’hydrogène tout en améliorant l’efficacité de production de cette énergie du futur.Le résultat de l'étude a été publié sur le site internet de la revue internationale de renom « Nature Materials ».