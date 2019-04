Billboard Hot 100 : BTS se hisse à la 8e place avec « Boy with Luv »

Photo : YONHAP News

« Boy with Luv », le morceau titre du dernier album de Bangtan Boys intitulé « Map of the soul : Persona », s’est hissé à la 8e position du Billboard Hot 100, le célèbre classement américain des singles. C’est ce qu’a révélé aujourd’hui le site officiel de Billboard. Il s’agit du plus haut rang et de la deuxième entrée dans le top 10 de ce boys band sud-coréen.Rappelons que BTS compte cinq chansons qui ont figuré sur le Billboard Hot 100 : « Fake Love » à la 10e place, « Idol » à la 11e, « MIC Drop (remix) » à la 28e et enfin « DNA » à la 67e.Le nouveau classement contenant le record inédit du septuor dirigé par RM sera publié aujourd’hui sur le site web de Billboard.