Cinéma : « Door Lock » de Lee Kwon remporte le prix du meilleur thriller au BIFFF

Photo : KBS News

« Door Lock », du réalisateur sud-coréen Lee Kwon, a remporté le prix du meilleur thriller au Festival du film fantastique de Bruxelles (BIFFF), qui s’est terminé dimanche.Le BIFFF est l’un des trois grands festivals internationaux du film fantastique, avec ceux de Sitges en Espagne et de Porto au Portugal. Cette année, c’était sa 37e édition. Un total de 97 films de genre, horreur, science-fiction et thrillers confondus, étaient en compétition. Parmi eux, 11 œuvres sud-coréennes dont « Along with the Gods: The Last 49 Days » de Kim Yong-hwa, « Rampant » de Kim Sung-hoon, et « Unstoppable » de Kim Min-ho.