Séoul informe Pyongyang des manifestations célébrant le 1er anniversaire du sommet Moon-Kim

Ce samedi, cela fera un an jour pour jour que le premier sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un a eu lieu. Leur rencontre s’était déroulée à Panmunjom, le village de la trêve sur la frontière intercoréenne.Le gouvernement sud-coréen envisage de célébrer cet anniversaire en y organisant des manifestations culturelles placées sous le signe de la paix. Et il en a informé Pyongyang.Le ministère de la Réunification a annoncé qu’il l’avait fait hier après-midi, lors de la réunion quotidienne entre les représentants des deux parties au bureau de liaison intercoréen de Gaeseong, au nord du 38e parallèle. Sans pour autant avoir invité le Nord aux événements. Celui-ci n’a pas fait part de réaction particulière.