Le célèbre pongiste sud-coréen Yoo Seung-min intègre le comité exécutif de l'ITTF

Photo : YONHAP News

La star sud-coréenne du tennis de table Yoo Seung-min a été élu membre du comité exécutif de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF) lors de sa dernière assemblée générale, tenue hier à Budapest en Hongrie.Le mandat de ce médaillé d’or aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004 se prolongera jusqu’en 2024. Ainsi, Yoo est devenu le deuxième sud-Coréen à faire partie du comité exécutif de l’ITTF, après Han Sung-kuk, élu vice-président de cette fédération il y a 11 ans.« Je jouerai un rôle intermédiaire entre l’ITTF et la fédération sud-coréenne de tennis de table afin de contribuer au développement de ce sport populaire », a-t-il déclaré.Son élection est d’autant plus significative que le Championnat du monde de tennis de table par équipes aura lieu en 2020 à Busan, dans le sud-est de la péninsule, et que les deux Corées cherchent à former une équipe unifiée. Selon le pongiste sud-coréen de 37 ans, son objectif final est d'être élu président de l’ITTF.