Nouvelle réunion Séoul-Tokyo de directeurs généraux au sein du ministère des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que Séoul et Tokyo tiennent une nouvelle réunion diplomatique à laquelle prennent part des directeurs généraux au sein de leur ministère respectif des Affaires étrangères. Elle a lieu cette fois dans la capitale japonaise.La Corée du Sud y sera représentée par Kim Yong-gil, chargé de l’Asie du Nord-est, et le Japon par Kenji Kanasugi, chargé de l’Asie-Océanie. Ces deux hauts diplomates et leurs délégations doivent échanger sur le conflit autour des produits de la mer des régions de Fukushima dans l’archipel.Tokyo devrait alors redemander au gouvernement sud-coréen de lever son interdiction sur l’importation de ces produits. Une mesure imposée après l'accident nucléaire de mars 2011. Quant à Séoul, il devrait la défendre et appeler le Japon à respecter la décision récemment rendue par l’OMC. A ce sujet, le 11 avril, l’organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce a donné raison aux autorités sud-coréennes.L’attention se porte sur la possibilité que les deux voisins discutent aussi de la tenue d’une entrevue entre Moon Jae-in et Shinzo Abe, en marge du sommet du G20 prévu en juin à Osaka au Japon.Pourtant, des responsables gouvernementaux nippons cités par l’agence Kyodo News ont précédemment affirmé que leur Premier ministre envisageait de ne pas organiser de rencontre bilatérale avec le président sud-coréen.