Lancement d’un nouvel exercice aérien Séoul-Washington en remplacement de « Max Thunder »

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé hier un nouvel exercice aérien conjoint pour deux semaines. Il s’agit d’une manœuvre organisée toutefois à petite échelle, et en remplacement de « Max Thunder », une vaste opération que les deux alliés effectuaient chaque année depuis 2009. Une centaine d’avions des deux pays y étaient alors impliqués.Pour l’exercice de cette année, seuls quelques dizaines d’appareils de l’armée sud-coréenne et de la force de l’air américaine stationnée dans le sud de la péninsule sont mobilisés. Parmi eux, les avions de combats sud-coréens F-15K et les KF-16 et le F-16 américain.Les autorités militaires des deux pays ont réduit le format de leur manœuvre conjointe habituelle en considération de l’actuelle situation sécuritaire dans la péninsule.