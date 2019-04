Séoul regrette le déplacement de parlementaires japonais au sanctuaire de Yasukuni

Photo : YONHAP News

Décidément, rien ne va plus entre Séoul et Tokyo.Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a envoyé dimanche une offrande au mémorial controversé de Yasukuni à Tokyo. C’est un lieu de mémoire de l'ancienne armée impériale japonaise, perçu par Séoul comme un symbole du passé impérialiste de l’archipel.Et ce matin, un groupe de parlementaires nippons de droite y a effectué un pèlerinage. Un déplacement qui a aussitôt suscité la colère des sud-Coréens. Le gouvernement de Séoul y a réagi.Dans un commentaire publié par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, il a exprimé sa profonde déception et ses regrets. Dans le même temps, il a appelé le Japon à réfléchir à son histoire, à faire en sorte de regagner la confiance de ses pays voisins et de la communauté internationale et à prendre le chemin de la paix.