Kim Jong-un à Vladivostok pour son premier sommet avec Vladimir Poutine

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un est arrivé cet après-midi à Vladivostok en Russie pour son premier sommet avec Vladimir Poutine. Il avait quitté Pyongyang aujourd'hui à l'aube à bord de son train blindé, selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Cette agence a précisé qu’il était parti, accompagné de plusieurs hauts responsables du régime. Parmi eux, la première vice-ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui et le chef d’état-major de l’armée populaire Ri Yong-gil. Le nom de son épouse, Ri sol-ju, n’a toutefois pas été mentionné.Hier, le Kremlin avait confirmé que le dirigeant nord-coréen et Poutine se rencontreraient demain et que leurs discussions seraient centrées sur la résolution politico-diplomatique de la question nucléaire de la péninsule.La présidence russe a aussi précisé que leur rencontre commencerait par un tête-à-tête, avant d’être élargie à leur équipe respective. Selon elle, ni communiqué commun, ni signature d'accords ne sont prévus. Et ces échanges seront suivis d’un banquet officiel.A en croire les médias russes, le train du leader nord-coréen a franchi vers 10h, la frontière russe. Il a ensuite fairt escale à Khassan.