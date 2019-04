NHK : Poutine proposerait à Kim Jong-un la reprise des pourparlers à six

Photo : YONHAP News

La rencontre Kim-Poutine aura donc lieu demain à Vladivostok. Il s’agit du premier rendez-vous en huit ans entre dirigeants russe et nord-coréen.Selon la NHK, le chef du Kremlin proposerait alors la reprise des pourparlers à six pays sur le nucléaire nord-coréen. Des pourparlers qui avaient rassemblé les représentants des deux Corées, des Etats-Unis, du Japon, de la Chine et de la Russie autour de la table de négociations. Ils restent au point mort depuis la fin 2008.A en croire un haut responsable gouvernemental russe cité par la télévision publique japonaise, la Russie en a déjà informé Washington et Pékin. La NHK y voit l’intention de Moscou d’accroître son engagement dans la question nucléaire nord-coréenne.