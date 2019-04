Le gouvernement finalise un additif au budget de 6 700 milliards de wons

Photo : YONHAP News

6 700 milliards de wons, soit à peu près 5,2 milliards d’euros. C’est le montant de l’additif au budget établi par le gouvernement et adopté aujourd’hui en conseil des ministres. Ce projet doit désormais être soumis à l’approbation parlementaire. Il le sera dès demain.Selon les explications de l’exécutif, 4 500 milliards de wons de ce budget supplémentaire seront utilisés pour faire face, de façon préventive, aux risques de conjoncture difficile et pour améliorer le quotidien des sud-Coréens. Il s’agit concrètement de relancer les investissements et les exportations qui ne cessent de baisser depuis quatre mois, d’aider les PME à explorer de nouveaux débouchés à l’étranger et de développer les industries nouvelles. Cet additif renforcera aussi les aides aux bas revenus et aux demandeurs d’emploi.Et une enveloppe de 2 200 milliards de wons sera débloquée pour lutter contre les particules fines qui menacent la santé et pèsent aussi sur l’économie nationale, et pour prévenir les accidents pouvant mettre en péril la sécurité publique, entre autres.Le gouvernement estime que cette relance budgétaire générera 0,1 point de croissance du PIB supplémentaire, 73 000 nouveaux emplois et qu’elle permettra de réduire encore 7 000 tonnes de particules fines.