Le Commandement de l’Onu autorise l’accès des civils à un « sentier de la paix » dans la DMZ

Photo : YONHAP News

Le Commandement des Nations unies (UNC) a donné son feu vert hier à l’accès des civils dans un « sentier de la paix » situé dans la zone démilitarisée (DMZ) à Goseong, dans la province de Gangwon. Ce dernier doit être ouvert au public ce samedi. C'est une première.Robert Abrams, commandant des forces américaines en Corée du Sud, a affirmé que l'UNC avait mené une coopération étroite avec le gouvernement de Séoul en vue de soutenir le projet. Selon lui, l’armée du pays du Matin clair a déployé des efforts en particulier pour assurer la sécurité des visiteurs.Ce chemin de randonnée est composé de deux circuits sur la côte est du pays : le premier commence à l’Observatoire de l'unification de Goseong pour arriver à pied à l'Observatoire du mont Geumgang, le long de barbelés installés sur la plage. Le second a les mêmes points de départ et d’arrivée mais suit un trajet différent en voiture.L’exécutif envisage d’ouvrir d’autres sentiers à Paju et à Cheorwon, étape par étape, en fonction des résultats de celui de Goseong.