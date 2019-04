Feux de montagne dans le Gangwon : la police perquisitionne la Kepco

Photo : YONHAP News

L’enquête s’accélère sur les feux de montagne survenus le 4 avril dernier à Goseong et à Sokcho, dans la province de Gangwon.Le Service national de médecine légale (NFC) avait attribué la cause du désastre à la rupture d’un câble reliant une ligne à haute tension et un disjoncteur. A la suite de cette annonce, la police a perquisitionné hier deux bureaux de la Kepco, l'opérateur électrique public sud-coréen, afin de faire la lumière sur l’incident.Dans les branches de Sokcho et Gangneung, les autorités se sont procuré des documents sur l’opération liée au poteau électrique qui est à l’origine de l’incendie. Leurs recherches portent sur un éventuel problème dans la réparation et l’entretien de cet équipement.Le résultat de l’analyse devrait constituer un élément essentiel pour le dédommagement des sinistrés, qui réclament déjà réparation du préjudice subi auprès de la Kepco.