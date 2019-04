15 000 touristes chinois et japonais attendus sur l’île de Jeju entre fin avril et début mai

Photo : YONHAP News

Les touristes chinois et japonais devraient prendre d’assaut l’île sud-coréenne de Jeju, à l’extrême sud-ouest de la péninsule, entre fin avril et début mai. Les professionnels insulaires du secteur se frottent les mains.D’après leur association, pas moins de 12 400 Chinois devraient venir découvrir cette île de légendes et de volcans pendant leurs vacances prolongées du 1er mai, qui vont se terminer le 5 mai. Soit une hausse de 42 % par rapport à il y a un an.Principale explication à cette progression : le nombre des vols directs entre Jeju et le continent chinois est passé de 48 en 2018 à 78 cette année, et ce dans le sillage du timide réchauffement des relations Séoul-Pékin. Des relations tendues par le déploiement du bouclier antimissile THAAD en Corée du Sud, auquel Pékin s’était opposé farouchement.L’association estime aussi à environ 3 000 le nombre de voyageurs japonais qui visiteront l’île pour profiter de ce qu’ils appellent la « Golden Week », une suite de jours chômés qui s'étendent cette année du 27 avril au 6 mai. Les chiffres sont toutefois inférieurs de quelque 200 à ceux enregistrés pendant la même période l’an dernier.