Séoul souhaite que le sommet Kim-Poutine contribue aux négociations de dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Séoul espère que le sommet nord-coréano-russe de Vladivostok permettra de développer, de manière positive, les négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.C’est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a fait ces remarques, interrogé lors d’un point de presse hier, sur la question de savoir si la rencontre Kim-Poutine pourra contribuer aux discussions Pyongyang-Washington, à la dénucléarisation de la péninsule et au processus de paix.Kim Il-chul a alors expliqué que priver complètement la péninsule de l’arme atomique et y instaurer une paix durable étaient un objectif commun de Séoul et Moscou.