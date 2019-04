Le nombre de voyageurs étrangers à Séoul atteint un pic au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

Le nombre de touristes étrangers qui ont visité Séoul a atteint son plus haut niveau au premier trimestre de cette année. Le chiffre s’établit à 3,03 millions, soit en hausse de 3,4 % sur un an. C’est ce qu’a annoncé la municipalité aujourd’hui.Selon l’état des lieux sur ces voyageurs dans la capitale en 2018, cet accroissement provient de l’essor de la hallyu, la vague culturelle coréenne. En effet, de plus en plus de vacanciers visitent des magasins ou des restaurants fréquentés par les célébrités ainsi que des sites de tournage de séries télévisées.Parmi eux, 81 % ont affirmé que l’activité qui les a le plus marqués était de goûter des aliments locaux, une réponse en augmentation de 7,6 points en glissement annuel. Ils ont englouti le plus souvent des plats coréens (94,9 %) et de la cuisine de rue (64,9 %), mais aussi du café et des desserts (51,2 %). Pour les mets les plus appréciés, ils ont évoqué par ordre décroissant le bulgogi, le bibimbap, le poulet frit, le samgyeopsal et le gimbap.Les touristes ont donné une note de satisfaction de 4,25 sur une échelle de 5. Les critères les plus plébiscités étaient la sécurité et le shopping, alors que la communication et le service de guide ont été pointés du doigt.La ville de Séoul ambitionne de développer son propre tourisme en vue d’attirer cette année 13,5 millions de voyageurs en provenance de l’étranger.